Леонид Слуцкий: "Халл" намерен одержать первую гостевую победу в матче против "Барнсли"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 13-го тура Чемпионшипа против "Барнсли" отметил, что его команда едет на выездную игру с позитивным настроем. Специалист также добавил, что "тигры" намерены одержать в этой встрече победу.

– Было бы замечательно, если бы мы смогли вознаградить победой тех, кто собирается поехать на выездную игру против "Барнсли" в субботу, – цитирует клубная пресс-служба Слуцкого. – Вы можете потерять все, но надежда – это то, что вы никогда не потеряете. Мы очень благодарны всем болельщикам, которые поддерживают "Халл" на выездных матчах, и если вы можете приехать в Барнсли, то мы будем очень рады этому.

Мы стремимся к первой гостевой победе в этом сезоне, и мы были очень близки к этому в прошлом туре в игре с "Норвичем". Также могли победить в матче с "Редингом". Мы едем в Барнсли с очень позитивным настроем. Конечно, это будет очень сложная игра, но нам нужны три очка, и я думаю, что фанаты, которые собираются туда, увидят интересную игру.

Напомним, что матч "Барнсли" – "Халл Сити" состоится завтра, 21 октября. Начало – 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.