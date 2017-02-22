16:26 | ФУТБОЛ — Англия

Кристофер Самба тренируется с "Астон Виллой"

0
0
0
0

Бывший защитник "Анжи" и московского "Динамо" Кристофер Самба тренируется с "Астон Виллой". Как сообщает Sky Sports, главный тренер клуба чемпион-лиги Стив Брюс раздумывает, стоит ли подписывать контракт с 32-летним конголезцем, который является свободным агентом после ухода из "Панатинаикоса". В этом сезоне африканец сыграл в 6 матчах за греческую команду и заработал две карточки, а в январе расторг контракт.

Отметим, что ранее Кристофер Самба выступал в Англии за "Блэкберн" и "Куинз Парк Рейнджерс".

Напомним, этой зимой защитник проходил просмотр в "Кристал Пэлас", но главный тренер команды Сэм Эллардайс не был впечатлен формой игрока, поэтому ему не был предложен контракт.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ