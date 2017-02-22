Бывший защитник "Анжи" и московского "Динамо" Кристофер Самба тренируется с "Астон Виллой". Как сообщает Sky Sports, главный тренер клуба чемпион-лиги Стив Брюс раздумывает, стоит ли подписывать контракт с 32-летним конголезцем, который является свободным агентом после ухода из "Панатинаикоса". В этом сезоне африканец сыграл в 6 матчах за греческую команду и заработал две карточки, а в январе расторг контракт.

Отметим, что ранее Кристофер Самба выступал в Англии за "Блэкберн" и "Куинз Парк Рейнджерс".

Напомним, этой зимой защитник проходил просмотр в "Кристал Пэлас", но главный тренер команды Сэм Эллардайс не был впечатлен формой игрока, поэтому ему не был предложен контракт.