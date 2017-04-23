Кристиан Эриксен: "Если бы "Тоттенхэм" забил первым, возможно, матч с "Челси" был бы другим"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен после поражения от "Челси" в полуфинале Кубка Англии (2:4) отметил, что "шпоры" сделали все для победы. Также он отметил, что если бы его команда забила первой, то игра получилась бы другой.

- Мы старались, отдали все силы, нам удавалось сравнивать счет после двух сильных ударов, - цитирует пресс-служба клуба Эриксена. - Четвертый же гол стал огромным психологическим ударом. "Тоттенхэм" попробовал все, что мог, у нас были шансы, но мы многое позволили сопернику. Если бы "Тоттенхэм" забил первым, возможно, это был бы наш матч.