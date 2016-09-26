Крис Смоллинг: "Руни - главный игрок для сборной и "МЮ"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг выразил мнение, что капитан команды Уэйн Руни скоро вернется в стартовый состав команды. Форвард в победном поединке чемпионата Англии против "Лестера" (4:1) провел на поле всего 7 минут.

- Уэйн не был расстроен, - цитирует goal.com Смоллинга. Он был таким же, как и перед игрой, когда мы все готовились. Какой бы ни была ситуация, какая бы игра ни была, попадал ли он на скамейку или выходил в "старте", он всегда оставался одинаковым. Это главный игрок сборной и наш главный игрок. Он очень опытный футболист. Думаю, его возвращение в состав - вопрос времени.