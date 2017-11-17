Конте намекнул, что не вернется в сборную Италии

Главный тренер "Челси" Антонио Конте намекнул, что, скорее всего, не вернется в сборную Италии. Специалист руководил итальянцами с 2014 по 2016 год. После Евро-2016, на котором сборная дошла до четвертьфинала, его сменил Джампьеро Вентуры. Под руководством Вентуры Италия не вышла на чемпионат мира-2018, после чего он был отправлен в отставку.

- Пропуск чемпионата мира - очень тяжелый момент для моей страны, - цитирует Football Italia Конте. - Для нас это катастрофа. Вы все знаете, как важен футбол в Италии. то произошло. Нужно правильное решение для выхода из ситуации. Я думаю, сейчас вернуться будет очень сложно, потому что момент достаточно непростой. Ходит много слухов и новостей. Федерации нужен наилучший выбор.