Клопп ответил тренеру сборной Египта, который не исключал ухода Салаха из "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил тренеру сборной Египта Хавьеру Агирре. Мексиканский специалист призвал Мохамеда Салаха покинуть "Ливерпуль", если клуб не выиграет трофеи в течение одного-двух лет.

– Кто тренер? Агирре? Хорошо. Я постараюсь ему понравиться, – цитирует A Bola Клоппа. – Но я бы мог сказать, что если он не выиграет титул в течение двух лет, ему придется менять и дальше клубы и сборные.

Не знаю, зачем люди говорят такие вещи. Это не имеет значения. Очевидно, что я не согласен. Но мы живем в свободном мире, где каждый говорит то, что он хочет.