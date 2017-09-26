Клопп допускает, что в матче со "Спартаком" выйдет "великолепная четверка" "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не исключает, что в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" на поле выйдет "великолепная четверка" атакующих игроков клуба. В этом сезоне Садио Мане, Филиппе Коутинью, Роберту Фирмину и Мохамед Салах не выходили на поле вместе в стартовом составе. При этом специалист подчеркнул, что команде нужн взвесить все плюсы и минусы атакующей схемы.

- Главное - это баланс, - цитирует The Telegraph Клоппа. - Мы - команда, ориентированная на атаку, но речь идет о Лиге чемпионов. Хорошо, что у нас есть все эти игроки, здорово, что они в форме, но это ничего не значит. Я не верю в имена, я верю в игру. Они должны сочетаться, и мы попробуем этого добиться.

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