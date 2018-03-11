Кейн получил травму в матче с "Борнмутом"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн получил травму в матче 30-го тура чемпионата Англии против "Борнмута". Форвард повредил лодыжку в столкновении с вратарем соперников Асмиром Беговичем.

На 34-й минуте матча он был вынужден покинуть поле, вместо него в игру вступил Эрик Ламела.

Степенять тяжести травмы и сроки восстановления футболиста станут известны позднее.

Напомним, в сезоне-2017/18 Кейн принял участие в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 35 мячей и сделав 4 результативные передачи.