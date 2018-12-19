Кевин де Брейне: "Рад, что внес свой вклад в выход "Сити" в 1/2 финала Кубка лиги"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне после победы над "Лестером" в матче 1/4 финала Кубка лиги отметил, что рад вернуться на поле. Бельгиец впервые сыграл в стартовом составе после возвращения в строй.

- "Сити" провел хорошую игру, - цитирует BBC де Брейне. - Вратарь помог нам. У него стальные нервы! Он сделал то, что должен был В серии пенальти. Трудно начинать в стартовом составе после возвращения в строй спустя 5 месяцев, но было приятно сыграть 70 минут. Это хороший знак для меня. Чувствую себя неловко, но рад внести свой вклад. Мы хотим выигрывать титулы, впереди еще две игры, и мы можем бороться за еще один трофей.