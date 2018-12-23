Карикатура дня. Новогодний отрыв "Ливерпуля" в чемпионате Англии

Известный художник Омар Момани посвятил очередную карикатуру ситуации в турнирной таблице чемпионата Англии. "Ливерпуль" укрепил свое лидерство после осечки "Манчестер Сити" в матче 18-го тура против "Кристал Пэлас" (2:3).

На рисунке изображен главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон в образе Санта-Клауса. Под его колпаком скрывается ликующий рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп. Рядом стоит главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола, держащий в руках рождественский "подарок" в виде кулака, вылетающего из коробки.

Hodgson in versione Babbo Natale birichino 🎅



Che scherzetto del Crystal Palace al Manchester City 😖



[@omomani] pic.twitter.com/zJs0vndwfD – Goal Italia (@GoalItalia) 23 декабря 2018 г.

"Ливерпуль" занимает 1-е место в чемпионате Англии, имея в активе 48 очков. "Манчестер Сити" располагается на второй строчке, отставая от "красных" на 4 балла.

Все о чемпионате Англии - здесь