Исторический момент. Первый гол в Англии засчитанный благодаря ВАР

Нападающий "Лестера" Келечи Ихеаначо в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Флитвуда" (2:0) стал автором первого гола, который был засчитан после использования системы видеопомощи арбитрам (ВАР). На 76-й минуте нигериец поразил ворота соперника, но помощник главного судьи зафиксировал офсайд и гол не был засчитан. Однако спустя пару минут после просмотра повтора мяч все же был засчитан.

Примечателен тот факт, что в прошлом году Ихеаначо стал первым в истории Кубка Англии игроком, который четвертым вышел на замену в составе своей команды. "Манчестер Сити" в дополнительное время воспользовался правом совершить четвертую замену.