Исторический момент. Первый гол в Англии засчитанный благодаря ВАР

Нападающий "Лестера" Келечи Ихеаначо в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Флитвуда" (2:0) стал автором первого гола, который был засчитан после использования системы видеопомощи арбитрам (ВАР). На 76-й минуте нигериец поразил ворота соперника, но помощник главного судьи зафиксировал офсайд и гол не был засчитан. Однако спустя пару минут после просмотра повтора мяч все же был засчитан.
Примечателен тот факт, что в прошлом году Ихеаначо стал первым в истории Кубка Англии игроком, который четвертым вышел на замену в составе своей команды. "Манчестер Сити" в дополнительное время воспользовался правом совершить четвертую замену.
Kelechi Iheanacho becomes the first player to be awarded a goal by VAR in British football #LEIFLE pic.twitter.com/7avB3TR5H0– Joseph Friks (@JFriks) 16 января 2018 г.