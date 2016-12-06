Ибрагимович и Рохо избежали дисквалификации

Футбольная ассоциация Англии (FA) не будет дисквалифицировать игроков "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича и Маркоса Рохо за нарушение правил в матче 14-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (1:1), утверждает BBC.

Главный судья встречи Майкл Оливер сообщил комиссии FA о том, что видел эпизод, когда шведский форвард "МЮ" ударил защитника "ирисок" Шеймуса Коулмана. Арбитр уверен, что поступил правильно, не став наказывать нападающего. Игрок обороны манкунианцев в этой встрече получил желтую карточку за грубый подкат. По словам рефери, Рохо не заслуживает дополнительного наказания.

Напомним, FA имеет право вынести наказание задним числом, если судья не видел эпизода с нарушением правил. При этом комиссия экспертов должна сойтись во мнении, что фол заслуживал удаления с поля.