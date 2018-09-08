Иан Райт: "Погба еще многое предстоит доказать"

Бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт считает, что полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба нужно еще многое доказать. Также он уверен, что возможный уход игрока из команды не станет потерей для лиги.

- Возвращение с золотой медалью чемпионата мира дало Погба ложное чувство безопасности, - цитирует Sky Sports Райта. - Он думает: "Теперь я круче, чем раньше". Безусловно, он отличный игрок, но если Погба уйдет в январе, вы скажете, что он играл здесь блестяще? Ему еще многое предстоит доказать!