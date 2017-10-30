И.о. главного тренера "Эвертона": "Кину в рану попала инфекция и распространилась по его ноге"

И.о. главного тренера "Эвертона" Дэвид Ансуорт отметил, что защитник Майкл Кин идет на поправку. Специалист также выразил надежду, что футболист будет готов к игре 11-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда".

– Кин в матче 1/16 Кубка английской премьер-лиги против "Сандерленда" (3:0) получил очень сильный порез, в рану попала инфекция и распространилась по его ноге, и он был госпитализирован, – цитирует Reuters Ансуорта. – Когда мы вышли на воскресный матч 10-го туры чемпионата Англии против "Лестера" (0:2), нам сообщили, что ему уже гораздо лучше. Надеюсь, он будет готов к игре 11-го тура премьер-лиги с "Уотфордом".