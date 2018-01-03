Хосеп Гвардьола: "Такой график чемпионата просто ненормальный. Мы убиваем футболистов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Уотфордом" (3:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии отметил, что недоволен календарем премьер-лиги. По словам специалиста, Федерации стоит задуматься о здоровье игроков.

– Мы играли хорошо, – цитирует BBC Гвардьолу. – После того, как потеряли очки в прошлой встрече, мы поговорили с командой. Топ-клубы могут терять очки, но не часто. Нам пришлось сделать пять изменений в составе. Считаю, что такой график чемпионата просто ненормальный. Мы убиваем футболистов. Федерация не думает об игроках, они проводят на поле 11 месяцев подряд. Нужно защищать их.