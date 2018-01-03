01:50 | Футбол — Англия

Хосеп Гвардьола: "Такой график чемпионата просто ненормальный. Мы убиваем футболистов"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Уотфордом" (3:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии отметил, что недоволен календарем премьер-лиги. По словам специалиста, Федерации стоит задуматься о здоровье игроков.

– Мы играли хорошо, – цитирует BBC Гвардьолу. – После того, как потеряли очки в прошлой встрече, мы поговорили с командой. Топ-клубы могут терять очки, но не часто. Нам пришлось сделать пять изменений в составе. Считаю, что такой график чемпионата просто ненормальный. Мы убиваем футболистов. Федерация не думает об игроках, они проводят на поле 11 месяцев подряд. Нужно защищать их.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Sp M

Московский Спартак в 90-е играл в бешеном ритме. Все ждали, когда же он наконец устанет и позволит Ротору, Алании или Локомотиву стать чемпионом. А вот хрен вам!)) Гвардьола пусть не оправдывается.

02:49

Пёс

да просто давно пора отменить Кубок Лиги, никому не нужный турнир, без него будет нормальный график, как во всех топовых европейских чемпионатах

02:40

ravilius777

Римлянин о гладиаторах: надо подумать, мы убиваем их

02:30

Lars Berger

У меня сосед - металлург. Как ни странно, проводит 11 месяцев подряд в горячем цеху...

02:22