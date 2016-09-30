Хосеп Гвардьола: "Покеттино - один из лучших менеджеров в мире"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола накануне матча 7-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" отдал должное наставнику "шпор" Маурисио Покеттино. Также испанец признался, что ему нравится стиль игры лондонской команды.

- Я противостоял Покеттино в качестве игрока, а затем и в качестве тренера, - цитирует Goal Гвардьолу. - Думаю, что он один из лучших тренеров в мире. Я люблю смотреть игры "Тоттенхэма". Покеттино делает потрясающую работу в стане "шпор". Игроки "Тоттенхэма" играют коллективно, агрессивно действуют без мяча и у них отличное взаимопонимание с наставником. Основной костяк команды состоит из игроков сборной Англии: Алли, Уокер и Кейн. Фанатам нравится, как играет "Тоттенхэм". В прошлом сезоне "шпоры" до последних туров боролись за чемпионство. Да и в этом году они играют на высоком уровне, так что нас ждет тяжелая игра, и я с нетерпением жду первого в жизни выхода на "Уайт Харт Лейн". "Манчестер Сити" будет стараться играть в свой футбол.