Хосеп Гвардьола: "Для "Манчестер Сити" игра с "Уотфордом" подобна финалу"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил важность предстоящей игры с "Уотфордом" в чемпионате Англии. Его команде нужна победа, чтобы выйти с третьего места напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов.

– У нас есть еще минут 95 – 96, чтобы добиться важной цели, – цитирует ВВС Гвардьолу. – Для нас игра очень важна. Как финал. Все в наших руках. Нам нужно только победить. О своем будущем я говорить не хочу. Мы уже говорили. Сейчас важнее всего предстоящая игра. Мы не бились до конца за чемпионство, потому что две команды были лучше нас. Слишком много очков потеряно дома, и нам над этим нужно будет работать в следующем сезоне.