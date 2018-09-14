20:48 | Футбол — Англия

Хосеп Гвардьола: "Английский чемпионат кажется лучше, чем он есть, из-за того, как его транслируют и продают"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола сравнил испанский и английский чемпионаты.

- Английская премьер-лига кажется лучше, чем она есть на самом деле, из-за того, как ее транслируют и продают, - цитирует специалиста Marca. - Что касается прессы, то по сравнению с моей работой в "Барселоне" тут ситуация более терпимая. В Англии и Германии нет того слабого уровня и жестокости, как в Испании.

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" под руководством Гвардьолы выиграл чемпионат Англии.

Все об английской премьер-лиге – здесь.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/

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