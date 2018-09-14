Хосеп Гвардьола: "Английский чемпионат кажется лучше, чем он есть, из-за того, как его транслируют и продают"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола сравнил испанский и английский чемпионаты.

- Английская премьер-лига кажется лучше, чем она есть на самом деле, из-за того, как ее транслируют и продают, - цитирует специалиста Marca. - Что касается прессы, то по сравнению с моей работой в "Барселоне" тут ситуация более терпимая. В Англии и Германии нет того слабого уровня и жестокости, как в Испании.

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" под руководством Гвардьолы выиграл чемпионат Англии.

Все об английской премьер-лиге – здесь.