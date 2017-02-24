10:53 | ФУТБОЛ — Англия

Хиддинк может возглавить "Лестер"

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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может возглавить "Лестер", утверждает The Telegraph. 70-летний голландский специалист рассматривается руководством английского клуба в качестве замены Клаудио Раньери, который был отправлен в отставку на этой неделе. Также в шорт-лист входят Найджел Пирсон, работавший с "Лестером" до Раньери, и Крэйг Шекспир, который был помощником итальянца.

На данный момент "Лестер" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Также "лисы" проиграли "Севилье" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).

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