Хесе покинул "Стоук" из-за болезни 10-месячного сына

Нападающий Хесе Родригес, ушедший из "Стоук Сити" 1 мая, решился на такой шаг из-за серьезной болезни своего 10-месячного сына Ньяна, сообщает The Sun. Беда помогла укрепить отношения с матерью ребенка – моделью Аурой Руис. Пара разошлась несколько месяцев назад, после чего Аура опубликовала в своем Инстаграме несколько нелицеприятных постов в адрес футболиста, обвинив того в безотвественности.

У Хесе действует контракт с "ПСЖ"​ до лета 2021 года. До "Стоук Сити" он отправлялся в аренду в "Лас-Пальмас".