Харри Кейн: "Я провел фантастический год"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отметил, что провел очень успешный год. Форвард в сегодняшнем матче с "Саутгемптоном" (5:2) оформил хет-трик и установил сразу несколько рекордов. Он побил достижение Алана Ширера по количеству голов в чемпионате Англии за календарный год (37), стал лучшим бомбардиром чемпионатов "Большой пятерки" во всех турнирах в 2017 году (56) и первым оформил шесть хет-триков в премьер-лиге за год.

- Я провел фантастический год. То, что меня сравнивают с Месси и Ширером, очень здорово. Оформить еще один хет-трик - отличный способ завершить этот год, - цитирует BBC Кейна.

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