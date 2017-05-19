Харри Кейн: "Тоттенхэм" сыграл в свое удовольствие с "Лестером"и выдал спектакль"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн после победы над "Лестером" (6:1) в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии отметил, что каждый игрок показал свой лучший футбол. Он добавил, что перед встречей команда решила сыграть в свое удовольствие. Кейн оформил покер в матче. Напомним, что "Тоттенхэм" уже обеспечил себе второе место в чемпионате Англии по итогам сезона.

– Забить четыре мяча и сыграть так здорово – команда была великолепна, – приводит официальный сайт клуба слова Кейна. – Это был идеальный вечер. Мы перед игрой решили, что, поскольку второе место мы уже себе обеспечили, выйдем и сыграем себе в удовольствие. Мы играли в раскрепощенный футбол, и каждый показал свою лучшую игру. Это демонстрирует наш настрой – нам не за что было сражаться, но мы вышли на поле и выдали спектакль.