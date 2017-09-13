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23:40 | Футбол — Англия

"Халл" Слуцкого проиграл "Фулхэму"

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"Халл Сити" Леонида Слуцкого потерпел второе поражение подряд и четвертое в семи матчах в чемпионшипе. В среду команда проиграла на выезде "Фулхэму" – 1:2. Лучший бомардир "Халла" Джаррод Боуэн забил пятый гол. Следующий матч "тигры" проведут в субботу, 16 сентября, дома против "Сандерленда".

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7-й тур

"Фулхэм" – "Халл Сити" – 2:1 (1:0)

Голы: Айите, 42 (1:0). Боуэн, 53 (1:1). Йохансен, 62 (2:1)

Трансляция матча "Фулхэм" – "Халл Сити"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/champion/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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super_bear

Леня сказал бы Фулэм,а не Фулхэм. Мы проиграли Фулэму...

23:50

AZ

Шо, опять?!

23:49

П_о_в_а_р

Леонид Викторович, пора возвращаться поднимать Спартак!

23:48

Фуля

Спартак на днище, Лёня в космосе. У С(партак)(луцкий) Э двойной траур. Примите двойные соболезнования. Бу-га-га!

23:45

delacrua

Леня, домой.

23:44

van der sar

У Леонида Викторовича как-то не получается. Видимо и не получится.

23:44

ЗЮК

Никому не принадлежащему Фулхэму?ПТУшник,ты отвратителен в своей безграмотности.

23:43