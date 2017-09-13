"Халл" Слуцкого проиграл "Фулхэму"

"Халл Сити" Леонида Слуцкого потерпел второе поражение подряд и четвертое в семи матчах в чемпионшипе. В среду команда проиграла на выезде "Фулхэму" – 1:2. Лучший бомардир "Халла" Джаррод Боуэн забил пятый гол. Следующий матч "тигры" проведут в субботу, 16 сентября, дома против "Сандерленда".

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7-й тур

"Фулхэм" – "Халл Сити" – 2:1 (1:0)

Голы: Айите, 42 (1:0). Боуэн, 53 (1:1). Йохансен, 62 (2:1)

Трансляция матча "Фулхэм" – "Халл Сити"