"Халл" Слуцкого проиграл "Фулхэму"

"Халл Сити" Леонида Слуцкого потерпел второе поражение подряд и четвертое в семи матчах в чемпионшипе. В среду команда проиграла на выезде "Фулхэму" – 1:2. Лучший бомардир "Халла" Джаррод Боуэн забил пятый гол. Следующий матч "тигры" проведут в субботу, 16 сентября, дома против "Сандерленда".
Чемпионат Англии
Чемпионшип
7-й тур
"Фулхэм" – "Халл Сити" – 2:1 (1:0)
Голы: Айите, 42 (1:0). Боуэн, 53 (1:1). Йохансен, 62 (2:1)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/champion/2017-2018/
super_bear
Леня сказал бы Фулэм,а не Фулхэм. Мы проиграли Фулэму...
23:50
AZ
Шо, опять?!
23:49
П_о_в_а_р
Леонид Викторович, пора возвращаться поднимать Спартак!
23:48
Фуля
Спартак на днище, Лёня в космосе. У С(партак)(луцкий) Э двойной траур. Примите двойные соболезнования. Бу-га-га!
23:45
delacrua
Леня, домой.
23:44
van der sar
У Леонида Викторовича как-то не получается. Видимо и не получится.
23:44
ЗЮК
Никому не принадлежащему Фулхэму?ПТУшник,ты отвратителен в своей безграмотности.
23:43