"Халл Сити" предложил разделить эмоции Слуцкого перед игрой с "Вулверхэмптоном"

Пресс-служба "Халл Сити" в преддверии матча 3-го тура чемпион-лиги с "Вулверхэмптоном" предложила болельщикам разделить эмоции главного тренера Леонида Слуцкого. В Твиттере клуба выложили изображение GIF российского наставника, который серьезно держит шарф "Халла", а затем расплывается в улыбке.

Напомним, что пресс-служба "тигров" уже выкладывала "широкий спектр эмоций Слуцкого" перед матчем 1-го тура с "Астон Виллой".

Матч "Халл Сити" – "Вулверхэмптон" пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Трансляция матча "Халл Сити" – "Вулверхэмптон"