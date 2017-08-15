"Халл Сити" предложил разделить эмоции Слуцкого перед игрой с "Вулверхэмптоном"

Пресс-служба "Халл Сити" в преддверии матча 3-го тура чемпион-лиги с "Вулверхэмптоном" предложила болельщикам разделить эмоции главного тренера Леонида Слуцкого. В Твиттере клуба выложили изображение GIF российского наставника, который серьезно держит шарф "Халла", а затем расплывается в улыбке.
Напомним, что пресс-служба "тигров" уже выкладывала "широкий спектр эмоций Слуцкого" перед матчем 1-го тура с "Астон Виллой".
Матч "Халл Сити" – "Вулверхэмптон" пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Трансляция матча "Халл Сити" – "Вулверхэмптон"
🎥 | Use an emoji and GIF to describe your emotions ahead of tonight’s #HULWOL @SkyBetChamp clash! pic.twitter.com/tdYzqEpIAq– Hull City (@HullCity) 15 августа 2017 г.
knyaz boltconskiy
С удовольствием бы посмотрел Халл вместо Цска
21:04
Фуля
Не понял. Как это УЕФА посмела не перенести матчи ЛЧ и совместила с игрой Халла? А матчтв? Почему показывает ЦСКА и какой-то Ливерпуль, а не Халл?
18:54