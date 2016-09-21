Гюндоган не исключил, что может вернуться в "Боруссию"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган не стал исключать возможность того, что вернется в дортмундскую "Боруссию". 25-летний немецкий хавбек перешел в английский клуб в летнее трансферное окно.

– Если представить, что такое случится через год или два, я, вероятно, буду этому не рад, – приводит Sport Bild слова Гюндогана. – Потому что, вероятно, это будет значить, что я не справился или не стал прогрессировать.

Когда мне будет 29 или 30, я не знаю, захочет ли "Боруссия" видеть меня в команде. Но в целом я не буду исключать возможность возвращения, но сейчас у меня другие большие цели.