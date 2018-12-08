Гвардьола - о первом поражении: "Манчестер Сити" провел фантастический матч. Я ни о чем не жалею"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча 16-го тура чемпионата Англии с "Челси" (0:2) отметил, что доволен игрой команды. "МанСити" потерпел первое поражение в премьер-лиге в этом сезоне.

– В "Челси" хорошие игроки, у них хорошая команда, – цитирует Гвардьолу BBC. – Однако в первом тайме мы выглядели великолепно. Это было просто невероятно. Да и в целом мы провели фантастический матч, поэтому я ни о чем не жалею. У нас было желание победить и достаточно моментов. Соперник же имел один шанс за первые 44 минуты, и мы пропустили.

Сегодня команда сыграла лучше, чем в некоторых из матчей, в которых мы победили. Мы были лучше во всем. Однако на таком высоком уровне соперник может обладать таким качеством, что и половины момента может хватить для гола. Именно это и произошло. Мы делаем все, чтобы стать чемпионами, и все хотят нас обыграть.