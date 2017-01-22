Гол Санчеса на 98-й минуте принес "Арсеналу" победу над "Бернли"

"Арсенал" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии обыграл "Бернли" – 2:1. Счет на 59-й минуте встречи открыл защитник хозяев Шкодран Мустафи. После этого лондонцев остались в меньшинстве – удален был хавбек Гранит Джака.

Гости смогли отыграться в компенсированное время – пенальти реализовал нападающий Андре Грэй. Однако на седьмой компенсированной минуте второго тайма главный арбитр встречи Джон Мосс назначил одиннадцатиметровый уже в ворота гостей, этот пенальти реализовал чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес.

Подопечные Арсена Венгера набрали 47 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

22-й тур

"Арсенал" - "Бернли" - 2:1 (0:0)

Голы: Мустафи, 59 (1:0). Грэй, 90+3 - с пенальти (1:1). Санчес, 90+8 - с пенальти (2:1).

"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Габриэл Паулиста, Езил (Бельерин, 89), Рэмси, Джака, Ивоби (Кокелен, 69), Санчес, Жиру (Уэлбек, 87).

"Бернли": Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Дефур (Воукс, 77), Мэрни (Тарковски, 76), Бойд, Хендрик (Бартон, 73), Барнс, Грэй.

Предупреждения: Лоутон, 58. Мэрни, 74. Мустафи, 90+5. Барнс, 90+7.

Удаление: Джака, 65.

Судья: Мосс.

22 января. Лондон. Emirates Stadium.