Гол Санчеса на 98-й минуте принес "Арсеналу" победу над "Бернли"

"Арсенал" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии обыграл "Бернли" – 2:1. Счет на 59-й минуте встречи открыл защитник хозяев Шкодран Мустафи. После этого лондонцев остались в меньшинстве – удален был хавбек Гранит Джака.
Гости смогли отыграться в компенсированное время – пенальти реализовал нападающий Андре Грэй. Однако на седьмой компенсированной минуте второго тайма главный арбитр встречи Джон Мосс назначил одиннадцатиметровый уже в ворота гостей, этот пенальти реализовал чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес.
Подопечные Арсена Венгера набрали 47 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
22-й тур
"Арсенал" - "Бернли" - 2:1 (0:0)
Голы: Мустафи, 59 (1:0). Грэй, 90+3 - с пенальти (1:1). Санчес, 90+8 - с пенальти (2:1).
"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Габриэл Паулиста, Езил (Бельерин, 89), Рэмси, Джака, Ивоби (Кокелен, 69), Санчес, Жиру (Уэлбек, 87).
"Бернли": Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Дефур (Воукс, 77), Мэрни (Тарковски, 76), Бойд, Хендрик (Бартон, 73), Барнс, Грэй.
Предупреждения: Лоутон, 58. Мэрни, 74. Мустафи, 90+5. Барнс, 90+7.
Удаление: Джака, 65.
Судья: Мосс.
22 января. Лондон. Emirates Stadium.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/
Бомбардир Нации
Вовремя в Гладбахе спихнули этого Джаку да еще за такие бабосы. Игрок конечно талантливый, но с нервами полный пипец. Вы бы хоть посмотрели сколь он матчей запорол в Боруссии, Арсен прежде чем брать.
09:46
marksan
Оборжаться можно! А мы своих судей ногами пинаем!
19:44 22 января
shpasic
тянут-тянут Арсенал, но всё равно не вытянут)
19:30 22 января