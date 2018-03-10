Гол Махреза помог "Лестеру" разгромить "Вест Бромвич"

"Лестер" обыграл "Вест Бромвич" в матче 30-го тура чемпионата Англии - 4:1. Один из мячей в составе "лис" забил Рияд Махрез, которого на неделе хакеры отправили "завершать карьеру".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

30-й тур

"Вест Бромвич Альбион" - "Лестер" - 1:4 (1:1)

Голы: Рондон, 8 (1:0). Варди, 21 (1:1). Махрез, 62 (1:2). Ихеаначо, 76 (1:3). Иборра, 90+3 (1:4).

"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Гиббс, Ньом, Доусон, Хегази, Брант, Крыховяк (Филд, 59), Ливермор, Рондон, Филлипс (Родригес, 70), Берк (Робсон-Кану, 83).

"Лестер": Шмайхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Чилвелл, Иборра, Ндиди, Окадзаки (Ихеаначо, 60), Варди, Махрез (Диабате, 88), Грэй (Олбрайтон, 67).

Предупреждения: Варди, 41. Симпсон, 53. Ндиди, 73. Ливермор, 81.

Судья: Мэдли.

10 марта. Вест Бромвич. Стадион "The Hawthorns".

"Ньюкасл Юнайтед" - "Саутгемптон" - 3:0 (2:0)

Голы: Кенеди, 2 (1:0). Кенеди, 29 (2:0). Ритчи, 57 (3:0).

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Лежен, Дамметт, Ласкеллес, Кенеди (Атсу, 78), Йедлин, Диаме, Ритчи, Шелви (Мерино, 83), Гэйл (Хоселу, 70), Перес.

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Лемина (Лонг, 46), Тадич (Симс, 46), Редмонд, Каррильо (Габбьядини, 66).

Предупреждения: Худт, 48. Стивенс, 69.

Судья: Марринер.

10 марта. Ньюкасл. Стадион "St. James’ Park".

"Вест Хэм Юнайтед" - "Бернли" - 0:3 (0:0)

Голы: Барнс, 66 (0:1). Вуд, 70 (0:2). Вуд, 81 (0:3).

"Вест Хэм Юнайтед": Харт, Коллинс, Сабалета, Огбонна, Крессуэлл, Нобл, Куяте, Жоау Мариу (Эрнандес, 71), Ланцини, Арнаутович, Антонио.

"Бернли": Поуп, Ми, Уорд, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Хендрик (Вуд, 60), Леннон, Гвюдмундссон, Барнс (Воукс, 89).

Предупреждения: Крессуэлл, 40. Ланцини, 54. Уэствуд, 57. Леннон, 76.

Судья: Мэйсон.

10 марта. Лондон. Стадион "London Stadium".

"Хаддерсфилд" - "Суонси" - 0:0

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Шиндлер, Хадергьонай, Мэлоун, Хогг, Муй (Уильямс, 69), Притчард (Кванер, 65), ван Ла Парра (Депуатр, 78), Инс, Мунье.

"Суонси": Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, ван дер Хорн, Моусон, Кинг, Ки Сон Ен (Кэрролл, 89), Клукас, А.Айю (Абрахам, 73), Дж.Айю.

Предупреждения: Моусон, 19. Ольссон, 50. А.Айю, 63. Хадергьонай, 70. Кванер, 90+3.

Удаление: Дж.Айю (Суонси), 11.

Судья: Оливер.

10 марта. Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".

"Эвертон" - "Брайтон & Хоув" - 2:0 (0:0)

Голы: Бонг, 60 - в свои ворота (1:0). Дженк, 76 (2:0).

Нереализованный пенальти: Руни (Эвертон), 88 (вратарь)

"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс, Ягелка, Коулман, Кин, Сигурдссон, Дэйвис (Классен, 84), Руни, Уолкотт (Калверт-Льюин, 73), Дженк, Боласье (Холгейт, 78).

"Брайтон & Хоув": Райан, Бонг (Зуттнер, 82), Даффи, Скелотто, Данк, Каяль (Локадиа, 69), Гросс, Преппер, Кноккарт, Маррей (Ульоа, 77), Искиэрдо.

Предупреждение: Скелотто, 55.

Удаление: Кноккарт (Брайтон & Хоув), 81.

Судья: Ист.

10 марта. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".