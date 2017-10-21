Гол Буфаля принес "Саутгемптону" победу над "Вест Бромвичем"

В матче 9-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" одержал победу над "Вест Бромвичем" – 1:0. Автором единственного гола в этой встрече стал полузащитник "святых" Софьян Буфаль.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
9-й тур
"Саутгемптон" – "Вест Бромвич" – 1:0 (0:0)
Гол: Буфаль, 85 (1:0).
"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, ван Дейк, Йосида, Дэйвис, Ромеу (Редмонд, 69), Лемина, Лонг (Буфаль, 81), Тадич (Остин, 81), Габбьядини.
"Вест Бромвич": Фостер, Эванс (Ньом, 31), Гиббс, Доусон, Хегази, Бэрри (Маколи, 53), Крыховяк, Ливермор, Родригес, Рондон, Шадли (Филлипс, 77).
Предупреждение: Шадли, 67.
Судья: Скотт (Англия).
21 октября. Саутгемптон. Стадион St Mary's Stadium.