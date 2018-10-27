Гленн Ходдл попал в больницу с серьезным заболеванием

Бывший футболист и тренер сборной Англии, футбольный эксперт Глен Ходдл был госпитализирован с серьезной болезнью, сообщает ВВС. Его диагноз не указан.

Сообщается, что англичанин должен был участвовать в футбольной программе на телеканале BT Sport, но почувствовал себя плохо и был отправлен в больницу. Программа в результате была отменена.

Сегодня у Ходдла день рождения - ему исполнился 61 год. Известен по выступлениям за "Тоттенхэм" (Кубок УЕФА, два Кубка Англии) и "Монако" (чемпион Франции, победитель Кубка Франции).

Тренировал сборную Англии, "Челси", "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Вулверхэмптон".

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