Гэри Невилл включил в команду сезона пять игроков "Ман Сити" и трех - "Ливерпуля"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл назвал свой вариант команды года чемпионата Англии. В нее ветеран включил только одного игрока его родного клуба - вратаря Давида де Хеа. Наибольшее же представительство получили чемпионы страны и принципиальный соперник "МЮ" "Манчестер Сити" - 5 игроков.

Полностью команда года по версии Невилла выглядит следующим образом: де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Уокер ("Манчестер Сити"), Компани ("Манчестер Сити"), Фертонген ("Тоттенхэм"), Робертсон ("Ливерпуль") - Салах ("Ливерпуль") - Давид Сильва ("Манчестер Сити"), Де Брейне ("Манчестер Сити"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") - Кейн ("Тоттенхэм"), Роберту Фирмину ("Ливерпуль").