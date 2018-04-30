Гэри Невилл включил в команду сезона пять игроков "Ман Сити" и трех - "Ливерпуля"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл назвал свой вариант команды года чемпионата Англии. В нее ветеран включил только одного игрока его родного клуба - вратаря Давида де Хеа. Наибольшее же представительство получили чемпионы страны и принципиальный соперник "МЮ" "Манчестер Сити" - 5 игроков.
Полностью команда года по версии Невилла выглядит следующим образом: де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Уокер ("Манчестер Сити"), Компани ("Манчестер Сити"), Фертонген ("Тоттенхэм"), Робертсон ("Ливерпуль") - Салах ("Ливерпуль") - Давид Сильва ("Манчестер Сити"), Де Брейне ("Манчестер Сити"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") - Кейн ("Тоттенхэм"), Роберту Фирмину ("Ливерпуль").
Plenty of Liverpool and Man City stars in Gary Neville's Premier League XI! https://t.co/YBetx7rkgG pic.twitter.com/9tx6bp4PJc– Goal (@goal) 30 апреля 2018 г.
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Ливерпуль
- Давид Сильва
- Венсан Компани
- Давид Де Хеа
- Кайл Уокер
- Кевин де Брейне
- Мохамед Салах
- Гэри Невилл
- Рахим Стерлинг
- Харри Кейн
- Ян Фертонген
- Роберту Фирмину