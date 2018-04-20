Гэри Невилл: "Венгер создал лучшие команды из тех, против кого я играл в Англии"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл с уважением отозвался о главном тренере "Арсенала" Арсене Венгере. Сегодня специалист объявил об уходе из клуба, который возглавлял с 1996 года. Официально Венгер покинет "Арсенал" по окончании сезона.

"Арсен Венгер создал лучшие команды из тех, против кого я играл в Англии. Состав-1998 был невероятный. Лучший комплимент ему в том, что он играл в футбол, который заставил нас изменить собственную игру в противостоянии с "Арсеналом". Арсен заслуживает великолепных проводов в ближайшие недели", - написал Невилл в Твиттере.