21:19 22 января | Футбол — Англия

Генрих Мхитарян: "Я всегда мечтал играть за "Арсенал"

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Новичок "Арсенала" Генрих Мхитарян рассказал о том, что он рад переходу в лондонский клуб из "Манчестер Юнайтед". По его словам, осуществилась его давняя мечта.

- Я очень рад, что мы наконец закрыли эту сделку, и я очень счастлив быть здесь - цитирует пресс-служба "Арсенала" Мхитаряна. - Это мечта, ведь я всегда мечтал играть за "Арсенал". Теперь, когда я здесь, я сделаю все возможное, чтобы этот клуб творил историю.

"Арсенал" подтвердил переход Мхитаряна


 

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Дядька

На самом деле это правда. Хочется пожелать обойти в таблице мю.

01:38

The glory !

С детства за Арсенал !

00:03

Котттт

Тула ждет с распростертыми

23:14 22 января

PLUT-IN

прости...

23:01 22 января

КолобокКолобков

Не удивительно. Помню Роберто Карлос верещал, что всю жизнь мечтал сыграть за Анжи...

22:50 22 января

Andrey6201

Ара, он такой ара, где вкуснее пахнет, там и мечтает пованивать

22:33 22 января

акробат

добро пожаловать. ждём брата молло

22:14 22 января

Бармалей3000

лукавит... за Арсенал ты не мечтал пол-года назад играть!!!

22:11 22 января

4rfv5tgb

И прощался с МЮ со слезами... Видно, плакал от счастья

21:48 22 января

Flamenco

одновременно мечтал играть за: Арарат, Шахтер, Дортмунд, Манчестер и Арсенал! наконец-то они с дядей Арсением встретились!

21:45 22 января