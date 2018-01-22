Генрих Мхитарян: "Я всегда мечтал играть за "Арсенал"

Новичок "Арсенала" Генрих Мхитарян рассказал о том, что он рад переходу в лондонский клуб из "Манчестер Юнайтед". По его словам, осуществилась его давняя мечта.
- Я очень рад, что мы наконец закрыли эту сделку, и я очень счастлив быть здесь - цитирует пресс-служба "Арсенала" Мхитаряна. - Это мечта, ведь я всегда мечтал играть за "Арсенал". Теперь, когда я здесь, я сделаю все возможное, чтобы этот клуб творил историю.
"Арсенал" подтвердил переход Мхитаряна
Дядька
На самом деле это правда. Хочется пожелать обойти в таблице мю.
01:38
The glory !
С детства за Арсенал !
00:03
Котттт
Тула ждет с распростертыми
23:14 22 января
PLUT-IN
прости...
23:01 22 января
КолобокКолобков
Не удивительно. Помню Роберто Карлос верещал, что всю жизнь мечтал сыграть за Анжи...
22:50 22 января
Andrey6201
Ара, он такой ара, где вкуснее пахнет, там и мечтает пованивать
22:33 22 января
акробат
добро пожаловать. ждём брата молло
22:14 22 января
Бармалей3000
лукавит... за Арсенал ты не мечтал пол-года назад играть!!!
22:11 22 января
4rfv5tgb
И прощался с МЮ со слезами... Видно, плакал от счастья
21:48 22 января
Flamenco
одновременно мечтал играть за: Арарат, Шахтер, Дортмунд, Манчестер и Арсенал! наконец-то они с дядей Арсением встретились!
21:45 22 января