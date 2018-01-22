Генрих Мхитарян: "Я всегда мечтал играть за "Арсенал"

Новичок "Арсенала" Генрих Мхитарян рассказал о том, что он рад переходу в лондонский клуб из "Манчестер Юнайтед". По его словам, осуществилась его давняя мечта.

- Я очень рад, что мы наконец закрыли эту сделку, и я очень счастлив быть здесь - цитирует пресс-служба "Арсенала" Мхитаряна. - Это мечта, ведь я всегда мечтал играть за "Арсенал". Теперь, когда я здесь, я сделаю все возможное, чтобы этот клуб творил историю.

"Арсенал" подтвердил переход Мхитаряна



