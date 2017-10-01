Уличная атлетика при поддержке Datsun
15:11 | Футбол — Англия

Фрэйзер Кэмпбелл: "После поражения от "Престона", "Халл" обязан был победить "Бирмингем"


Нападающий "Халл Сити" Фрэйзер Кэмпбелл после матча 11-го тура чемпионшипа против "Бирмингема" (6:1) подчеркнул, что эта победа придаст его команде уверенности. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет забитый гол.

- Мы отлично выглядели с самой первой минуты матча вплоть до финального свистка, - цитирует клубная пресс-служба Кэмпбелла. - Очевидно, что нам хотелось выиграть всухую и не пропускать на последних минутах, но мы все же пропустили. Тем не менее, это не отменяет наших заслуг в этой игре. Мы знали, что нам нужна победа после того, как мы проиграли предыдущую игру против "Престона". Эта победа придаст нам уверенности.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий