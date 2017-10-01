Фрэйзер Кэмпбелл: "После поражения от "Престона", "Халл" обязан был победить "Бирмингем"

Нападающий "Халл Сити" Фрэйзер Кэмпбелл после матча 11-го тура чемпионшипа против "Бирмингема" (6:1) подчеркнул, что эта победа придаст его команде уверенности. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет забитый гол.

- Мы отлично выглядели с самой первой минуты матча вплоть до финального свистка, - цитирует клубная пресс-служба Кэмпбелла. - Очевидно, что нам хотелось выиграть всухую и не пропускать на последних минутах, но мы все же пропустили. Тем не менее, это не отменяет наших заслуг в этой игре. Мы знали, что нам нужна победа после того, как мы проиграли предыдущую игру против "Престона". Эта победа придаст нам уверенности.