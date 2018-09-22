Фергюсон посетит матч "МЮ" впервые после инсульта

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон посетит матч 6-го тура чемпионата Англии между "красными дьяволами" и "Вулверхэмптоном". Эта встреча станет для него первой с мая 2018 года, когда 76-летний специалист перенес операцию после кровоизлияния в мозг.
- С возвращением на "Олд Траффорд", Сэр Алекс, - сообщается в официальном Твиттере "МЮ".
Welcome back to Old Trafford, Sir Alex. #MUFC pic.twitter.com/RpDnitdrJZ– Manchester United (@ManUtd) 22 сентября 2018 г.
Фергюсон возглавлял "МЮ" с 1986 по 2013 год. Под его руководством "красные дьяволы" 13 раз становились чемпионами Англии и дважды выигрывали Лигу чемпионов.
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