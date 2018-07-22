Фердинанд помнит свой переход в "МЮ" и все еще хранит костюм с презентации

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд напомнил, что сегодня исполнилось 16 лет с момента его перехода в "МЮ". "Лидс" получил в 2002 году за футболиста 46 милллионов евро, что на тот момент стало рекордом для игроков обороны.

"В этот день в 2002 году... подписание контракта с "Манчестер Юнайтед"! Все еще храню белый костюм в гардеробе. Дерзкий костюм и прическа", - написал Фердинанд в Твиттере.