ФА может наказать Бенитеса за сомнения в честности арбитра

Футбольная ассоциация Англия (ФА) начала расследование по поводу слов главного тренера "Ньюкасла" Рафаэля Бенитеса, сообщает The Sun. Наставник "сорок" перед матчем 44-го тура чемпион-лиги против "Престона" был удивлен, что обслуживать встречу был назначен Эндрю Мэдли, родившийся в Хаддерсфилде. Испанский специалист намекал на то, что в случае поражения его команды "Хаддерсфилд" сохранял шансы на прямое попадание в премьер-лигу. "Ньюкасл" выиграл и гарантировал себе повышение в классе, но слова Бенитеса не остались без внимания. ФА ждет объяснений от специалиста в письменном виде.