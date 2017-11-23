Езил просит у "Барселоны" 19 миллионов евро в год

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил хочет получать в "Барселоне" 19 миллионов евро в год или 370 тысяч – в неделю, утверждает AS. Также 29-летний немец требует денежный бонус за подписание контракта. Главный тренер "канониров" Арсен Венгер может пойти на сделку с "Барселоной", чтобы футболист не перешел в "Манчестер Юнайтед", который тоже интересовался услугами Езила.

Отмечается, что переход немца в стан "сине-гранатовых" будет означать продажу каталонцами полузащитника Арды Турана. Если трансфер состоится в январе, "Барселона" будет иметь право заявить Езила на матчи Лиги чемпионов, так как "Арсенал" выступает в этом сезоне в Лиге Европы.

Езил перешел в лондонский клуб в 2013 году из "Реала". В текущем сезоне он провел 10 матчей в премьер-лиге, забил один мяч и отметился тремя голевыми передачами.