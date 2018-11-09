"Эвертону" на два года запретили регистрацию молодых игроков

На "Эвертон" наложен запрет на регистрацию молодых игроков для академии на два года, сообщает ВВС. Такие санкции введены в отношении клуба за нарушения в процедуре подписания молодых игроков. "Эвертон" переманивал юных футболистов, воздействуя в том числе на родителей.

"Эвертону" теперь два года нельзя регистрировать переходы из других клубов премьер-лиги футболистов в возрасте до 18 лет. Также клуб оштрафован на 500 тысяч фунтов стерлингов. В "Эвертоне" с наказанием согласились и пообещали провести проверку, чтобы такого не повторилось.