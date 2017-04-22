"Эвертон" поделил очки с "Вест Хэмом", "Мидлсбро" разгромлен "Борнмутом"

В матче 34-го тура чемпионата Англии "Борнмут" разгромил "Мидлсбро" со счетом 4:0. В другом матче "Эвертон" сыграл вничью с "Вест Хэмом" – 0:0.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

34-й тур

"Борнмут" – "Мидлсбро" – 4:0 (2:0)

Голы: Кинг, 2 (1:0). Афобе, 16 (2:0). Пью, 65 (3:0). Дэниэлс, 70 (4:0).

"Борнмут": Боруц, Смит, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Гослинг (Л.Кук, 44), Фрэйзер (Станислас, 73), Артер, Пью, Кинг (Муссе, 84), Афобе.

"Мидлсбро": Гьюзан, Барраган (Форшоу, 23), Айяла, Френд, Чемберс, Гибсон, Даунинг, Рамирес, де Рон (Фабиу да Силва, 38), Клейтон, Негредо (Гестед, 80).

Предупреждения: Рамирес, 15. Френд, 59. Айяла, 67.

Удаление: Рамирес, 20.

Судья: Скотт (Англия).

"Халл Сити" – "Уотфорд" – 2:0 (0:0)

Голы: Маркович, 62 (1:0). Клукас, 71 (2:0).

"Халл Сити": Якупович, Раноккиа, Робертсон, Магуайр, Эвандру (Эрнандес, 46), Н`Диай, Аль-Мухаммади, Маркович (Хаддлстоун, 82), Клукас, Грощицки (Доусон, 90), Ньясс.

"Уотфорд": Гомес, Предль, Бритос, Янмат, Холевас (Суньига, 87), Капуэ, Клеверли, Дукуре (Окака Чука, 74), Амрабат (Саксесс, 67), Дини, Ньянг.

Предупреждения: Н`Диай, 42. Маркович, 66. Предль, 68. Робертсон, 81.

Удаление: Ньясс, 25.

Судья: Мэдли (Англия).

"Суонси" – "Стоук Сити" – 2:0 (1:0)

Голы: Льоренте, 10 (1:0). Кэрролл, 70 (2:0).

Нереализованный пенальти: Арнаутович, 69 (мимо).

"Суонси": Фабяньски, Нотон, Фернандес, Кингсли, Моусон, Фер (Ки Сон Ен, 20), Сигурдссон, Бриттон (Борха Бастон, 85), Кэрролл, Льоренте (ван дер Хорн, 59), Айю.

"Стоук Сити": Батленд, Джонсон, Шоукросс, Питерс, Мартинс Инди, Кэмерон, Шачири, Аллен, Крауч, Арнаутович (Диуф, 84), Бераино (Собхи, 77).

Предупреждения: Кэрролл, 45. Нотон, 61. Мартинс Инди, 63. Крауч, 90.

Судья: Оливер (Англия).

"Вест Хэм" – "Эвертон" – 0:0

"Вест Хэм": Адриан, Коллинс, Рид, Жозе Фонти, Масуаку, Айю, Куяте (Крессуэлл, 79), Нордтвейт, Ланцини, Фернандес, Кальери (Сако, 62).

"Эвертон": Стекеленбург, Бэйнс, Ягелка, Уильямс, Холгейт, Миральяс (Калверт-Льюин, 72), Шнейдерлен, Гуйе (Бэрри, 46), Баркли, Дэйвис (Лукман, 46), Лукаку.

Предупреждения: Гуйе, 27. Фернандес, 33. Уильямс, 61. Бэрри, 68. Жозе Фонти, 76.

Судья: Ист (Англия).