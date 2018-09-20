"Эдгар Давидс вернулся!" Фирмину тренировался в очках

Форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмину провел сегодняшнюю тренировку в специальных очках. Главный тренер команды Юрген Клопп перед началом занятия с юмором поприветствовал бразильца, крикнув ему: "Эдгар Давидс вернулся!".

"Edgar Davids is back" 😂



Bobby is back to business 👊 That flick 👀🔥



Inside training: https://t.co/BxfzKkm3b4 pic.twitter.com/3MMtneiAEP – Liverpool FC (@LFC) 20 сентября 2018 г.

19 сентября Фирмину забил победный гол в матче Лиги чемпионов с "ПСЖ" (3:2). Взятие ворот он отпраздновал, закрыв поврежденный левый глаз. Фирмину чуть не остался без глаза во время игры пятого тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (2:1), прошедшей 15 сентября.

Напомним, Давидс был единственным футболистом в мире, которому ФИФА официально разрешила выступать в очках из-за проблем со зрением.