18:05 | Футбол — Англия

"Эдгар Давидс вернулся!" Фирмину тренировался в очках

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Форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмину провел сегодняшнюю тренировку в специальных очках. Главный тренер команды Юрген Клопп перед началом занятия с юмором поприветствовал бразильца, крикнув ему: "Эдгар Давидс вернулся!".

 

19 сентября Фирмину забил победный гол в матче Лиги чемпионов с "ПСЖ" (3:2). Взятие ворот он отпраздновал, закрыв поврежденный левый глаз. Фирмину чуть не остался без глаза во время игры пятого тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (2:1), прошедшей 15 сентября. 

Напомним, Давидс был единственным футболистом в мире, которому ФИФА официально разрешила выступать в очках из-за проблем со зрением.

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