Эдерсон: "До конца сезона хочу забить гол"

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон сказал, что обратил внимание на то, что фанаты "горожан" скандировали его имя во время матча 35-го тура чемпионата Англии против "Суонси" (5:0) перед пробитием пенальти, который в итоге не сумел реализовать Габриэл Жезус. Бразильский голкипер отметил, что если главный тренер команды Хосеп Гвардьола попросит его исполнить одиннадцатиметровый, он будет готов к этому.

- Я слышал, как фанаты скандировали мое имя и просили исполнить пенальти, - цитирует ESPN Эдерсона. - Его пошел бить Габриэл. К сожалению, он не смог забить и Бернарду Силва добил мяч в ворота. Если тренер попросит меня, я точно забью. Я хорош в исполнении пенальти, при ударах использую и силу, и технику.

У "Сити" есть исполнители пенальти, но если Пеп попросит меня пробить, я буду готов. Надеюсь, это произойдет до конца сезона. Я хотел бы забить.

Напомним, "Манчестер Сити" досрочно выиграл чемпионат Англии. До конца турнира "горожанам" предстоит провести четыре матча: против "Вест Хэма" (29 апреля, на выезде), "Хаддерсфилда" (6 мая, дома), "Брайтона" (9 мая, на выезде) и "Саутгемптона" (13 мая, на выезде).