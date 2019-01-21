Эден Азар: "Золотой мяч"? У меня дома их три – мои дети"

Нападающий "Челси" Эден Азар признался, что ему дороже его дети дороже, чем индивидуальная награда "Золотой мяч", сообщает France Football.

"Золотой мяч" ежегодно вручается журналом France Football лучшему футболисту года. В голосовании участвуют тренеры, футболисты и журналисты.

– Является ли "Золотой мяч" моей целью? Абсолютно нет. У меня дома есть три "Золотых мяча" – мои дети, – приводит слова Азара France Football.

Напомним, что "Золотой мяч-2018" завоевал полузащитник "Реала" Лука Модрич.