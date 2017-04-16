Эден Азар: "У меня контракт с "Челси" до 2020 года, и мне здесь хорошо"

Полузащитник "Челси" Эден Азар отметил, что привык к слухам о том, будто он уйдет из лондонского клуба. Бельгиец подчеркнул, что не намерен пока думать о смене команды.

– Если не говорят о "ПСЖ", то вспоминают "Реал", – цитирует TF1 Азара. – Потом, возможно, заговорят о "Баварии". Странно, что в прошлом году никого не называли.

Могут быть, конечно, личные амбиции поиграть в других клубах. Или мечты. Но я стараюсь сосредоточиться на настоящем. Я должен завершить хорошо сезон в "Челси". А потом будет отпуск. После увидим. А пока у меня контракт с "Челси" до 2020 года, и мне здесь хорошо.