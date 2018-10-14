Эден Азар: "Чувствую, что могу забить гол из любой позиции"

Полузащитник "Челси" Эден Азар отметил, что очень доволен тем, как складывается для него сезон. Бельгиец забил восемь мячей в девяти матчах за лондонцев со старта сезона.

– Я очень уверен в себе, – цитирует Telefoot Азара. – Чувствую, что могу пробить с любой позиции и забить гол. Мы стали больше владеть мячом с приходом Сарри. Для него очень важен контроль мяча. Мои партнеры по команде позволяют мне играть результативно.

Не жалею о том, что остался в "Челси" прошлым летом. Этот клуб мне понятен, тут мне комфортно. Я знал, что буду доволен, если останусь. Никогда не пойду на конфронтацию с клубом. Если и уйду из "Челси", то только с сохранением хороших отношений.