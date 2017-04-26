Джоуи Бартон: "Меня вынуждают рано уйти из футбола"

Полузащитник "Бернли" Джоуи Бартон обжалует свою 18-месячную дисквалификацию, которую он получил за ставки в букмекерских конторах, об этом сообщает официальный сайт клуба игрока. Сам 34-летний хавбек назвал свое наказание слишком жестким.

– Я очень разочарован жесткостью санкций, – отметил Бартон. – Этим меня вынуждают рано уйти из футбола. Моя честность при этом не ставится под сомнение. Я согласен с тем, что нарушил правила, но есть ощущение, что наказание тяжелее, чем оно было бы в отношении других игроков. Я боролся с зависимостью от азартных игр, справку об этом предоставлял Футбольной ассоциации. Разочарован, что это не приняли во внимание. Если ассоциация серьезно относится к борьбе с азартными играми, то ей нужно изучить свою зависимость от игорных компаний, их роль в футболе, в телевещании, а не просто обвинять игроков, которые делают ставки.