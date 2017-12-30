Джеймс Милнер: "У меня заканчиваются слова, чтобы описывать игру Салаха, который продолжает забивать"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер высоко оценил игру нападающего Мохамеда Салаха, который оформил дубль в матче 21-го тура чемпионата Англии с "Лестером" (2:1). По словам хавбека, у него осталось мало слов, чтобы описывать действия форварда, продолжающего забивать.

– Салах забивает и у меня заканчиваются слова, чтобы описывать его игру. Нужно поддерживать его, но не оказывать давления, – приводит BBC слова Милнера. – Если говорить о матче, то командам тяжело играть на нашем стадионе. Но "Лестер" забил на первых минутах и хорошо оборонялся. В таких ситуациях нужно атаковать и делать правильные вещи.