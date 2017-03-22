09:39 | ФУТБОЛ — Англия

Джеймс Милнер: "Мне не очень нравится играть защитника"

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Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер заявил, что согласен выступать на позиции защитника только из-за решения тренера, однако отметил, что ему не очень нравится играть в обороне. В текущем сезоне 31-летний футболист провел 31 матч за клуб, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.

– Если честно, то мне не очень нравится играть защитника, – цитирует Sky Sports Милнера. – Но это решение тренера, и я поступаю в интересах команды. Если Клопп считает, что я подхожу для этой позиции, то я буду играть. Нужно делать так, как нужно клубу, а не тебе.

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