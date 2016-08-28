00:42 | ФУТБОЛ — Англия

Джейми Варди: "Лестер" заслужил нервную концовку"

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Нападающий "Лестера" Джейми Варди отметил, что в последних двух матчах чемпионата "лисы" показывают достойную игру. По окончании встречи с "Суонси" (2:1) Варди посетовал на английскую погоду, из-за которой было очень тяжело контролировать мяч.

 - Мы были разочарованы исходом первого матча сезона, но показали достойную игру против "Арсенала" на прошлой неделе и хотели продолжить прибавлять, - цитирует ВВС Варди. - Вести в два мяча, а затем пропустить в концовке - в некоторых моментах мы недоработали и заслужили нервные последние минуты встречи. Было очень тяжело контролировать мяч из-за погоды, но таковы английские реалии. Мы рады получить три очка.

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